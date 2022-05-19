В своем поздравлении Меликов вспомнил историю пионерии, ее роль в воспитании каждого ребенка: "Воспитанники пионерии становились героями войны и труда, покоряли космос, выполняли воинский интернациональный долг, развивали науку и культуру. Умение дружить и помогать друг другу, уважать старших – все эти и другие качества многие жители Дагестана впитали в себя с пионерской организации", — отметил руководитель региона. Полный текст поздравления можно прочитать на сайте Главы Дагестана.
Глава РД Сергей Меликов поздравил со 100-летием пионерии
- Автор Дарья
- 19 мая, 2022. Четверг 11:47
Сегодня в России отмечается День пионерии. С этим праздником поздравил дагестанцев и руководитель региона.
Последнее от Дарья
- Роспотребнадзор не ожидает роста заболеваемости COVID-19 в ближайшее время
- Хоррор «Род мужской» Алекса Гарленда выйдет в кинотеатрах России в июне
- В Ахвахском районе идет перегон овец на летние пастбища
- ВТБ подписал договор о сотрудничестве с Фондом развития промышленности Республики Дагестан
- Глава администрации МО "Левашинский район" поздравил заведующего МКУК "Куппинский музей палеонтологии, археологии и краеведения" Ису Исаевича Омарова с Международным днем музеев