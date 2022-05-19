Глава РД Сергей Меликов поздравил со 100-летием пионерии

Сегодня в России отмечается День пионерии. С этим праздником поздравил дагестанцев и руководитель региона.

В своем поздравлении Меликов вспомнил историю пионерии, ее роль в воспитании каждого ребенка: "Воспитанники пионерии становились героями войны и труда, покоряли космос, выполняли воинский интернациональный долг, развивали науку и культуру. Умение дружить и помогать друг другу, уважать старших – все эти и другие качества многие жители Дагестана впитали в себя с пионерской организации", — отметил руководитель региона. Полный текст поздравления можно прочитать на сайте Главы Дагестана.