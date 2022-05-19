В Ахвахском районе идет перегон овец на летние пастбища

Премьер-министр РД Абдулмуслим Абдулмуслимов, ехавший с рабочим визитом в Цумадинский район, не смог пройти мимо стада овец, которые держали путь на летние пастбища в Ахвахский район.

Он поговорил с чабаном и оценил состояние животных не только на глаз, но и на ощупь, поймав одного из ягнят. Об этом он написал в своем телеграм-канале, опубликовав видео.