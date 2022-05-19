ЗАМАНА - В Ахвахском районе идет перегон овец на летние пастбища

В Ахвахском районе идет перегон овец на летние пастбища

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19 мая, 2022. Четверг 10:11
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В Ахвахском районе идет перегон овец на летние пастбища

Премьер-министр РД Абдулмуслим Абдулмуслимов, ехавший с рабочим визитом в Цумадинский район, не смог пройти мимо стада овец, которые держали путь на летние пастбища в Ахвахский район.

В Ахвахском районе идет перегон овец на летние пастбища
Общество

Он поговорил с чабаном и оценил состояние животных не только на глаз, но и на ощупь, поймав одного из ягнят. Об этом он написал в своем телеграм-канале, опубликовав видео.

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