Он поговорил с чабаном и оценил состояние животных не только на глаз, но и на ощупь, поймав одного из ягнят. Об этом он написал в своем телеграм-канале, опубликовав видео.
В Ахвахском районе идет перегон овец на летние пастбища
- Автор Дарья
- 19 мая, 2022. Четверг 10:11
Премьер-министр РД Абдулмуслим Абдулмуслимов, ехавший с рабочим визитом в Цумадинский район, не смог пройти мимо стада овец, которые держали путь на летние пастбища в Ахвахский район.
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