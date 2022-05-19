Ведомство уточняет, что опасность схода лавин наблюдается в горных районах республики выше 3000 метров.
По всем вопросам можно позвонить по данному номеру: 8(8722)39-99-99.
По сведениям МЧС РД, в период с 18 по 19 мая в горных районах региона может быть лавиноопасно.
Ведомство уточняет, что опасность схода лавин наблюдается в горных районах республики выше 3000 метров.
По всем вопросам можно позвонить по данному номеру: 8(8722)39-99-99.
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