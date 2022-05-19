ЗАМАНА - Сход лавин прогнозируется в горах Дагестана

Сход лавин прогнозируется в горах Дагестана

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19 мая, 2022. Четверг 08:22
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Сход лавин прогнозируется в горах Дагестана

По сведениям МЧС РД, в период с 18 по 19 мая в горных районах региона может быть лавиноопасно.

Сход лавин прогнозируется в горах Дагестана
Общество

Ведомство уточняет, что опасность схода лавин наблюдается в горных районах республики выше 3000 метров.

По всем вопросам можно позвонить по данному номеру: 8(8722)39-99-99.

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