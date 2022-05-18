ЗАМАНА - Гасанов: Программу детского кешбэка надо продлить на осенне-зимний период

Гасанов: Программу детского кешбэка надо продлить на осенне-зимний период

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18 мая, 2022. Среда 17:30
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Гасанов: Программу детского кешбэка надо продлить на осенне-зимний период

Работу программы детского туристического кешбэка необходимо продлить на период осенних и зимних детских каникул, об этом на «Парламентской газете» заявил 18 мая депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» Джамаладин Гасанов.

Гасанов: Программу детского кешбэка надо продлить на осенне-зимний период
Общество

Сегодня, 18 мая, в палате прошел «правительственный час», на котором выступила руководительница Ростуризма Зарина Догузова. Как заметил Гасанов, ее выступление было интересным и информативным.

«Зарина Валерьевна особо выделила и Дагестан. Много в своем выступлении она уделила детскому и взрослому туризму. Между тем мало было информации о возврате детского кешбэка, стоило бы его продлить на осенне-зимний период», — заявил депутат.

Он заметил, что Дагестан мог бы принять детей на осенние или зимние каникулы. «В регионе работают отличные базы отдыха для детей. Сейчас идет строительство круглогодичного лагеря детского отдыха», — отметил Гасанов.

Подробнее в ПГ: https://www.pnp.ru/economics/gasanov-programmu-detskogo-keshbeka-nado-prodlit-na-osenne-zimniy-period.html

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