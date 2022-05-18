ЗАМАНА - Более 15 новых отелей построили в Дагестане в 2021 году

Более 15 новых отелей построили в Дагестане в 2021 году

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18 мая, 2022. Среда 17:00
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Более 15 новых отелей построили в Дагестане в 2021 году

В Дагестане в минувшем году открылись 15 новых отелей на 1000 мест размещения, рассказал глава Минтуризма Эмин Мерданов в ходе собрания Совета при Главе Дагестана по улучшению инвестклимата и развитию бизнеса в регионе.

Более 15 новых отелей построили в Дагестане в 2021 году
Общество

Мерданов также подробно остановился на мерах развития поддержки субъектов бизнеса в туристической области. Как он заявил, для поддержки реализуемых проектов в отраслях малого и среднего бизнеса и с целью вывода из тени в государственной программе были заложены средства в сумме чуть более 138 млн рублей. Средства направлялись предпринимателям для возмещения некоторой части затрат.

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