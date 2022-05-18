Более 15 новых отелей построили в Дагестане в 2021 году

Автор Дарья |||

В Дагестане в минувшем году открылись 15 новых отелей на 1000 мест размещения, рассказал глава Минтуризма Эмин Мерданов в ходе собрания Совета при Главе Дагестана по улучшению инвестклимата и развитию бизнеса в регионе.