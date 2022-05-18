Победителей и призеров конкурса «Воспитатель года Дагестана – 2022» наградили в Дагестане

Автор Дарья |||

На собрании Комитета по образованию и науке Народного Собрания Дагестана прошла церемония награждения победителей и призеров республиканского этапа профессионального конкурса педагогов дошкольного образования «Воспитатель года Дагестана - 2022», информирует пресс-служба министерства образования и науки Дагестана.