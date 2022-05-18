ЗАМАНА - Победителей и призеров конкурса «Воспитатель года Дагестана – 2022» наградили в Дагестане

Победителей и призеров конкурса «Воспитатель года Дагестана – 2022» наградили в Дагестане

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18 мая, 2022. Среда 16:04
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Победителей и призеров конкурса «Воспитатель года Дагестана – 2022» наградили в Дагестане

На собрании Комитета по образованию и науке Народного Собрания Дагестана прошла церемония награждения победителей и призеров республиканского этапа профессионального конкурса педагогов дошкольного образования «Воспитатель года Дагестана - 2022», информирует пресс-служба министерства образования и науки Дагестана.

Победителей и призеров конкурса «Воспитатель года Дагестана – 2022» наградили в Дагестане
Общество

Победитель конкурса, музыкальный руководитель детского сада No 9 Махачкалы Мариям Барецкая предложила сформировать фонотеку дагестанской фольклорной и классической музыки, дабы ввести ее программу дошкольного образования в целях музыкального и патриотического развития детей. Участникам награждения вручили грамоты от Комитета и подарочные сертификаты.  В региональном конкурсе победу одержала Мариям Барецкая. Ей предстоит представить республику на всероссийском этапе.

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