Победитель конкурса, музыкальный руководитель детского сада No 9 Махачкалы Мариям Барецкая предложила сформировать фонотеку дагестанской фольклорной и классической музыки, дабы ввести ее программу дошкольного образования в целях музыкального и патриотического развития детей. Участникам награждения вручили грамоты от Комитета и подарочные сертификаты. В региональном конкурсе победу одержала Мариям Барецкая. Ей предстоит представить республику на всероссийском этапе.
Победителей и призеров конкурса «Воспитатель года Дагестана – 2022» наградили в Дагестане
- Автор Дарья
- 18 мая, 2022. Среда 16:04
На собрании Комитета по образованию и науке Народного Собрания Дагестана прошла церемония награждения победителей и призеров республиканского этапа профессионального конкурса педагогов дошкольного образования «Воспитатель года Дагестана - 2022», информирует пресс-служба министерства образования и науки Дагестана.
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