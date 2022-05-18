Стоит напомнить, что особый правовой режим ввели ночью 18 мая.
По сведениям НАК, вооруженные лица собирались совершить теракт на одном из объектов энергетики Махачкалы. Они были ликвидированы.
Решением руководителя Оперативного штаба в Дагестане в 08:20 18 мая в Ленинском районе Махачкалы сняли режим контртеррористической операции, информирует РИА «Дагестан», ссылаясь на оперштаб.
Стоит напомнить, что особый правовой режим ввели ночью 18 мая.
По сведениям НАК, вооруженные лица собирались совершить теракт на одном из объектов энергетики Махачкалы. Они были ликвидированы.
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