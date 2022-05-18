ЗАМАНА - Режим КТО снят в Ленинском районе Махачкалы

Режим КТО снят в Ленинском районе Махачкалы

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18 мая, 2022. Среда 14:46
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Режим КТО снят в Ленинском районе Махачкалы

Решением руководителя Оперативного штаба в Дагестане в 08:20 18 мая в Ленинском районе Махачкалы сняли режим контртеррористической операции, информирует РИА «Дагестан», ссылаясь на оперштаб.

Режим КТО снят в Ленинском районе Махачкалы
Общество

Стоит напомнить, что особый правовой режим ввели ночью 18 мая.

По сведениям НАК, вооруженные лица собирались совершить теракт на одном из объектов энергетики Махачкалы. Они были ликвидированы.

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