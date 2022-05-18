На фестивале республику представят 40 учащихся ДГУ и ДГТУ.
Свои номера дагестанцы будут представлять в двух конкурсных категориях: «Вокальное» и «Танцевальное». Так, они продемонстрируют 4 народных танца и 4 вокальных номера.
Дагестанские студенты, номера которых были отобраны на Региональном этапе Студенческой весны, поехали в Самару для участия в финале XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», информирует пресс-служба министерства молодежи региона.
На фестивале республику представят 40 учащихся ДГУ и ДГТУ.
Свои номера дагестанцы будут представлять в двух конкурсных категориях: «Вокальное» и «Танцевальное». Так, они продемонстрируют 4 народных танца и 4 вокальных номера.
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