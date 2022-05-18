ЗАМАНА - Учащиеся дагестанских вузов отправились на Всероссийский этап Студенческой весны

Учащиеся дагестанских вузов отправились на Всероссийский этап Студенческой весны

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18 мая, 2022. Среда 11:14
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Учащиеся дагестанских вузов отправились на Всероссийский этап Студенческой весны

Дагестанские студенты, номера которых были отобраны на Региональном этапе Студенческой весны, поехали в Самару для участия в финале XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», информирует пресс-служба министерства молодежи региона.

Учащиеся дагестанских вузов отправились на Всероссийский этап Студенческой весны
Общество

На фестивале республику представят 40 учащихся ДГУ и ДГТУ.

Свои номера дагестанцы будут представлять в двух конкурсных категориях: «Вокальное» и «Танцевальное». Так, они продемонстрируют 4 народных танца и 4 вокальных номера.

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