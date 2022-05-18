ЗАМАНА - Акция-концерт «Верен России — Верен себе» прошла в Махачкале

Акция-концерт «Верен России — Верен себе» прошла в Махачкале

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18 мая, 2022. Среда 09:47
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Акция-концерт «Верен России — Верен себе» прошла в Махачкале

Мероприятие в поддержку российской армии и жителей Донбасса «Верен России — Верен себе» прошло вчера, 17 мая, на площадке исторического парка «Россия — моя история».

Акция-концерт «Верен России — Верен себе» прошла в Махачкале
Общество

В акции поучаствовало более 2 000 человек. Среди них были сотрудники различных общественных организаций, ополченцы событий 1999 года, дети и студенты. Для участников работали интерактивные площадки: фотозона, аква-грим, сбор и разбор автомата. Также участники мероприятия развернули один из самых больших флагов РФ. Акция сопровождалась яркой концертной программой, в рамках которой народные исполнители Дагестана сыграли и спели патриотические песни.

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