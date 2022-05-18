В акции поучаствовало более 2 000 человек. Среди них были сотрудники различных общественных организаций, ополченцы событий 1999 года, дети и студенты. Для участников работали интерактивные площадки: фотозона, аква-грим, сбор и разбор автомата. Также участники мероприятия развернули один из самых больших флагов РФ. Акция сопровождалась яркой концертной программой, в рамках которой народные исполнители Дагестана сыграли и спели патриотические песни.
Акция-концерт «Верен России — Верен себе» прошла в Махачкале
- Автор Дарья
- 18 мая, 2022. Среда 09:47
Мероприятие в поддержку российской армии и жителей Донбасса «Верен России — Верен себе» прошло вчера, 17 мая, на площадке исторического парка «Россия — моя история».
Последнее от Дарья
- Двое боевиков ликвидированы в Махачкале
- В Дагестане начал работу IX Международный межрелигиозный молодёжный форум
- Школьница из Дагестана стала победителем Всероссийского конкурса экологических рисунков
- В Правительстве Дагестана подвели итоги законопроектной деятельности за I квартал 2022 года
- Инвестпроекты на сумму более 380 млрд рублей реализуются в Дагестане