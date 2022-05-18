ЗАМАНА - В Дагестане начал работу IX Международный межрелигиозный молодёжный форум

В Дагестане начал работу IX Международный межрелигиозный молодёжный форум

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18 мая, 2022. Среда 08:26
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В Дагестане начал работу IX Международный межрелигиозный молодёжный форум

Вчера, 17 мая, в регионе начал работу IX Международный межрелигиозный молодежный форум, информирует пресс-служба Дагестанского гуманитарного института. 

В Дагестане начал работу IX Международный межрелигиозный молодёжный форум
Общество

«Его организация стала традиционной. Вот уже 9 раз молодые люди из различных субъектов нашей страны и представители экспертного сообщества собираются на древней земле Дагестана.

Форум стал одним из самых важных и эффективных площадок, где обсуждаются и вырабатываются новые концепции гармонизации этноконфессиональных отношений.

Каждый год сотни молодых людей получают возможность духовно и культурно стать лучше, приобщиться к великому наследию народов России», — пишет пресс-служба.

Уточняют, что в первый день работы форума молодежи показали документальную ленту об истории и работе форума. 

Завершился день тренингом на командообразование от работника ДГИ Далгата Магомедова.

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