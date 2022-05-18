«Его организация стала традиционной. Вот уже 9 раз молодые люди из различных субъектов нашей страны и представители экспертного сообщества собираются на древней земле Дагестана.
⠀
Форум стал одним из самых важных и эффективных площадок, где обсуждаются и вырабатываются новые концепции гармонизации этноконфессиональных отношений.
Каждый год сотни молодых людей получают возможность духовно и культурно стать лучше, приобщиться к великому наследию народов России», — пишет пресс-служба.
⠀
Уточняют, что в первый день работы форума молодежи показали документальную ленту об истории и работе форума.
⠀
Завершился день тренингом на командообразование от работника ДГИ Далгата Магомедова.
В Дагестане начал работу IX Международный межрелигиозный молодёжный форум
- Автор Дарья
- 18 мая, 2022. Среда 08:26
Вчера, 17 мая, в регионе начал работу IX Международный межрелигиозный молодежный форум, информирует пресс-служба Дагестанского гуманитарного института.
«Его организация стала традиционной. Вот уже 9 раз молодые люди из различных субъектов нашей страны и представители экспертного сообщества собираются на древней земле Дагестана.
Последнее от Дарья
- Школьница из Дагестана стала победителем Всероссийского конкурса экологических рисунков
- В Правительстве Дагестана подвели итоги законопроектной деятельности за I квартал 2022 года
- Инвестпроекты на сумму более 380 млрд рублей реализуются в Дагестане
- Банк ВТБ открывает новые офисы в Дагестане
- Выставка в 3D формате пройдет в Махачкале