В Дагестане начал работу IX Международный межрелигиозный молодёжный форум

«Его организация стала традиционной. Вот уже 9 раз молодые люди из различных субъектов нашей страны и представители экспертного сообщества собираются на древней земле Дагестана.

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Форум стал одним из самых важных и эффективных площадок, где обсуждаются и вырабатываются новые концепции гармонизации этноконфессиональных отношений.



Каждый год сотни молодых людей получают возможность духовно и культурно стать лучше, приобщиться к великому наследию народов России», — пишет пресс-служба.

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Уточняют, что в первый день работы форума молодежи показали документальную ленту об истории и работе форума.

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Завершился день тренингом на командообразование от работника ДГИ Далгата Магомедова.