В конкурсе принимали участие подростки от 5 до 18 лет. Дагестан представили 29 победителей и призеров республиканского этапа. По итогам Всероссийского конкурса рисунков призерами стали 19 дагестанцев.
Школьница из Дагестана стала победителем Всероссийского конкурса экологических рисунков
- Автор Дарья
- 18 мая, 2022. Среда 08:22
По результатам федерального этапа ученица сообщества «Страна мастеров» Регионального центра детского творчества Магарамкентского района Азиза Казибекова попала в число победителей Всероссийского конкурса экологических рисунков, информирует пресс-служба министерства образования и науки Дагестана.
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