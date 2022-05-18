ЗАМАНА - Школьница из Дагестана стала победителем Всероссийского конкурса экологических рисунков

Школьница из Дагестана стала победителем Всероссийского конкурса экологических рисунков

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18 мая, 2022. Среда 08:22
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Школьница из Дагестана стала победителем Всероссийского конкурса экологических рисунков

По результатам федерального этапа ученица сообщества «Страна мастеров» Регионального центра детского творчества Магарамкентского района Азиза Казибекова попала в число победителей Всероссийского конкурса экологических рисунков, информирует пресс-служба министерства образования и науки Дагестана.

Школьница из Дагестана стала победителем Всероссийского конкурса экологических рисунков
Общество

В конкурсе принимали участие подростки от 5 до 18 лет. Дагестан представили 29 победителей и призеров республиканского этапа. По итогам Всероссийского конкурса рисунков призерами стали 19 дагестанцев.

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