ЗАМАНА - Волонтеры Дагестана присоединились ко Всероссийской экологической акции «Вода России»

Волонтеры Дагестана присоединились ко Всероссийской экологической акции «Вода России»

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17 мая, 2022. Вторник 20:30
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Волонтеры Дагестана присоединились ко Всероссийской экологической акции «Вода России»

Акция по уборке берегов стартовала в республике 14 мая на берегу реки Аварское Койсу в Унцукульском районе.

Волонтеры Дагестана присоединились ко Всероссийской экологической акции «Вода России»
Общество

В ней приняли участиеболее 3 тыс. человек. Среди них:жители УнцукульскогоГергебильскогоЛевашинскогоАкушинского, Лакского, Кулинскогорайонов, а также представители Минприроды и Минтуризма Дагестана, журналисты, руководитель аппарата председателя Всероссийского общества охраны природы (ВООП) Сергей Рыбаков, актриса и амбассадор акции «Вода России» Юлия Михалкова. 

В своем приветственном слове заместитель председателя правительства Дагестана Нариман Абдулмуталибов отметил важность проведения подобных акций на территории Дагестана – излюбленного места российских туристов.

«Дагестан расположен вдоль Каспийского моря, здесь протекает свыше 4000 различных рек. Поэтому чистота и бережное отношение к природным ресурсам для нас очень важно», – отметил он.

Уборка мусора с берегов Аварского Койсу прошла в трех локациях – в районах ГоцатлинскойЧиркейской и Ирганайской ГЭС, где было собрано более 30 КАМАЗов мусора. Волонтерам удалось очистить 8 километров прибрежной полосы

По словам директора Центра развития водохозяйственного комплекса РФ Ильи Разбаша, основная идея акции - донести людям мысль о необходимости правильного обращения с мусором, а также «где-то собрать мусор за нерадивым туристом или путешественником». 

Напомним, акцию «Вода России» Министерство природных ресурсов и экологии РФ проводит уже 9 год подряд. Она стала крупнейшим волонтерским проектом в стране, объединив уже более 7 миллионов человек. 

В этом году в рамках акции планируется провести свыше 13000 субботников.

Присоединиться к акции может любой желающий. Подробная информация на официальном сайте «берегдобрыхдел.рф».

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