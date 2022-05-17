Волонтеры Дагестана присоединились ко Всероссийской экологической акции «Вода России»

Акция по уборке берегов стартовала в республике 14 мая на берегу реки Аварское Койсу в Унцукульском районе.

В ней приняли участиеболее 3 тыс. человек. Среди них:жители Унцукульского, Гергебильского, Левашинского, Акушинского, Лакского, Кулинскогорайонов, а также представители Минприроды и Минтуризма Дагестана, журналисты, руководитель аппарата председателя Всероссийского общества охраны природы (ВООП) Сергей Рыбаков, актриса и амбассадор акции «Вода России» Юлия Михалкова.

В своем приветственном слове заместитель председателя правительства Дагестана Нариман Абдулмуталибов отметил важность проведения подобных акций на территории Дагестана – излюбленного места российских туристов.

«Дагестан расположен вдоль Каспийского моря, здесь протекает свыше 4000 различных рек. Поэтому чистота и бережное отношение к природным ресурсам для нас очень важно», – отметил он.

Уборка мусора с берегов Аварского Койсу прошла в трех локациях – в районах Гоцатлинской, Чиркейской и Ирганайской ГЭС, где было собрано более 30 КАМАЗов мусора. Волонтерам удалось очистить 8 километров прибрежной полосы.

По словам директора Центра развития водохозяйственного комплекса РФ Ильи Разбаша, основная идея акции - донести людям мысль о необходимости правильного обращения с мусором, а также «где-то собрать мусор за нерадивым туристом или путешественником».

Напомним, акцию «Вода России» Министерство природных ресурсов и экологии РФ проводит уже 9 год подряд. Она стала крупнейшим волонтерским проектом в стране, объединив уже более 7 миллионов человек.

В этом году в рамках акции планируется провести свыше 13000 субботников.

Присоединиться к акции может любой желающий. Подробная информация на официальном сайте «берегдобрыхдел.рф».