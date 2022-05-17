ЗАМАНА - Выплаты нового ежемесячного пособия на детей от 8 до 17 лет начались в Дагестане

Выплаты нового ежемесячного пособия на детей от 8 до 17 лет начались в Дагестане

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17 мая, 2022. Вторник 15:18
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Выплаты нового ежемесячного пособия на детей от 8 до 17 лет начались в Дагестане

В Дагестане стартовали выплаты пособий семьям с детьми 8-17 лет, первые средства в размере от 5 700 тысяч до 11 499 тысяч рублей стали приходить на карты «МИР», информирует пресс-служба ПФР по региону.

Выплаты нового ежемесячного пособия на детей от 8 до 17 лет начались в Дагестане
Общество

«Средства начисляются на карты семьям, которые подали заявление через сайт госуслуг, МФЦ или Пенсионный фонд. В текущем месяце поступления перечисляют сразу за апрель и май.

Как уточняет Пенсионный фонд, пособие рассчитывается с 1 апреля текущего года, независимо от месяца подачи заявки. Так, родителям, которые обратились за выплатой в мае, начисление придет за 2 месяца – апрель и май. Если семьи подали заявку в сентябре, то средства поступят сразу за 6 месяцев – апрель, май, июнь, июль, август и сентябрь.

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