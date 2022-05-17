ЗАМАНА - Дагестан за 4 месяца 2022 года приобрёл 118 единиц сельскохозяйственной техники

Дагестан за 4 месяца 2022 года приобрёл 118 единиц сельскохозяйственной техники

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17 мая, 2022. Вторник 14:47
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Дагестан за 4 месяца 2022 года приобрёл 118 единиц сельскохозяйственной техники

За 4 месяца текущего года сельхозтоваропроизводителями Дагестана куплено 118 единиц сельскохозяйственной техники, что на 31 процент больше, чем за такой же период 2021 года, информирует пресс-служба Минсельхозпрода РД. 

Дагестан за 4 месяца 2022 года приобрёл 118 единиц сельскохозяйственной техники
Общество

Уточняют, что около 60 процентов техники аграриями куплено на условиях льготного лизинга, оставшаяся часть - за счет личных средств. «В большей степени в регионе приобретают высокопроизводительную и передовую сельхозтехнику: энергонасыщенные тракторы «Кировец», высокопроизводительные зерноуборочные комбайны «ТОРУМ» и «ACROS», передвижные зерносушилки, скреперы-планировщики с автоматической системой управления технологическим процессом», – заявляют представители министерства.

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