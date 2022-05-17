Дагестан за 4 месяца 2022 года приобрёл 118 единиц сельскохозяйственной техники

За 4 месяца текущего года сельхозтоваропроизводителями Дагестана куплено 118 единиц сельскохозяйственной техники, что на 31 процент больше, чем за такой же период 2021 года, информирует пресс-служба Минсельхозпрода РД.