Межрегиональный «Митап.Юниор» пройдет в Дагестане

Межрегиональный «Митап.Юниор» пройдет 26-27 мая в Дагестане при помощи руководства республики.

В конце зимы текущего года Дагестан стал пилотной площадкой реализации федерального проекта «Точка Юниор».

Платформа формирует сквозную повестку на ключевых ежегодных дискуссионных площадках Фонда Росконгресс, давая молодому поколению возможность поучаствовать в мероприятиях мирового масштаба, получить менторскую помощь от ведущих предпринимателей, политических и общественных деятелей.

Поучаствовать в «Митап.Юниор» могут подростки 14-18 лет, предприниматели и государственные деятели. Они обсудят участие молодых людей в жизни Дагестана.