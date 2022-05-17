ЗАМАНА - Межрегиональный «Митап.Юниор» пройдет в Дагестане

Межрегиональный «Митап.Юниор» пройдет в Дагестане

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17 мая, 2022. Вторник 13:44
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Межрегиональный «Митап.Юниор» пройдет в Дагестане

Межрегиональный «Митап.Юниор» пройдет 26-27 мая в Дагестане при помощи руководства республики.

Межрегиональный «Митап.Юниор» пройдет в Дагестане
Общество

В конце зимы текущего года Дагестан стал пилотной площадкой реализации федерального проекта «Точка Юниор». 

Платформа формирует сквозную повестку на ключевых ежегодных дискуссионных площадках Фонда Росконгресс, давая молодому поколению возможность поучаствовать в мероприятиях мирового масштаба, получить менторскую помощь от ведущих предпринимателей, политических и общественных деятелей. 

Поучаствовать в «Митап.Юниор» могут подростки 14-18 лет, предприниматели и государственные деятели. Они обсудят участие молодых людей в жизни Дагестана.

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