В конце зимы текущего года Дагестан стал пилотной площадкой реализации федерального проекта «Точка Юниор».
Платформа формирует сквозную повестку на ключевых ежегодных дискуссионных площадках Фонда Росконгресс, давая молодому поколению возможность поучаствовать в мероприятиях мирового масштаба, получить менторскую помощь от ведущих предпринимателей, политических и общественных деятелей.
Поучаствовать в «Митап.Юниор» могут подростки 14-18 лет, предприниматели и государственные деятели. Они обсудят участие молодых людей в жизни Дагестана.