ЗАМАНА - Завод по производству гранулированных комбикормов откроется в Дагестане

Завод по производству гранулированных комбикормов откроется в Дагестане

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17 мая, 2022. Вторник 09:29
Завод по производству гранулированных комбикормов откроется в Дагестане

Компания «Батыр-бройлер» откроет первый в регионе завод по производству гранулированных комбикормов до конца июня 2022 года, информирует пресс-служба Минсельхоза РД. 

Завод по производству гранулированных комбикормов откроется в Дагестане
Общество

Как заявил учредитель организации Аштар Батыров, данное производство весьма актуально для перевода птицеводства на современные рельсы.  «Оборудование в основном турецкого производства, существует ряд компонентов отечественных - все составляющие на месте, осуществляются монтажные работы. Мощность этого предприятия рассчитана на производство до 63 000 тонн гранулированных комбикормов в год», – сообщил Батыров.  Уточняют, что возведение завода стартовало в конце минувшего года, а ввести его в эксплуатацию собираются до июля этого года.

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