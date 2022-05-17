Завод по производству гранулированных комбикормов откроется в Дагестане

Как заявил учредитель организации Аштар Батыров, данное производство весьма актуально для перевода птицеводства на современные рельсы. «Оборудование в основном турецкого производства, существует ряд компонентов отечественных - все составляющие на месте, осуществляются монтажные работы. Мощность этого предприятия рассчитана на производство до 63 000 тонн гранулированных комбикормов в год», – сообщил Батыров. Уточняют, что возведение завода стартовало в конце минувшего года, а ввести его в эксплуатацию собираются до июля этого года.