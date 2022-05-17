Как заявил учредитель организации Аштар Батыров, данное производство весьма актуально для перевода птицеводства на современные рельсы. «Оборудование в основном турецкого производства, существует ряд компонентов отечественных - все составляющие на месте, осуществляются монтажные работы. Мощность этого предприятия рассчитана на производство до 63 000 тонн гранулированных комбикормов в год», – сообщил Батыров. Уточняют, что возведение завода стартовало в конце минувшего года, а ввести его в эксплуатацию собираются до июля этого года.
Завод по производству гранулированных комбикормов откроется в Дагестане
- Автор Дарья
- 17 мая, 2022. Вторник 09:29
Компания «Батыр-бройлер» откроет первый в регионе завод по производству гранулированных комбикормов до конца июня 2022 года, информирует пресс-служба Минсельхоза РД.
Последнее от Дарья
- В Махачкале эвакуируют школы из-за сообщения об угрозе теракта
- Председатель Правительства Дагестана принял ряд кадровых решений
- Правительство РД окажет содействие в достройке «народной дороги» Новый Чиркей – Гимры
- Под руководством руководителя РД обсуждены перспективы развития экономики республики
- Завершилось строительство детского сада на 120 мест в селе Сагаси-Дейбук Каякентского района