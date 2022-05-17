Проект строительства автомобильной дороги Новый Чиркей – Гимры через местность «Бузнаб» копирует направление существующей автодороги регионального значения Буйнакск – Гимры – Чирката, ремонтируемой с 2008 по 2012 годы. Данная дорога является важной составной частью опорной сети автодорог республики и пребывает в нормативном техническом состоянии, которая обеспечивает постоянное и безопасное движение всех видов машин к 11 районам субъекта.

Как было озвучено, важность строительства дороги Новый Чиркей – Гимры протяженностью 30 километров с дальнейшим устройством асфальтобетонного покрытия и строительством моста длиной около 140 погонных метров объясняется целым рядом причин. Подробнее можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.