В Махачкале по улице Ирчи Казака будет приостановлено движение автомобилей

Автор Дарья

Сегодня, 17 мая, в течение часа будет приостановлено движение машин по улице Ирчи Казака: от улицы Яракского и до улицы Дахадаева.