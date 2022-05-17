С 15:00 до 16:00 часов на указанном участке дороги будет идти митинг в поддержку армии России и мирных жителей Донбасса.
Соответствующие опознавательные знаки будут размещены работниками.
Сегодня, 17 мая, в течение часа будет приостановлено движение машин по улице Ирчи Казака: от улицы Яракского и до улицы Дахадаева.
С 15:00 до 16:00 часов на указанном участке дороги будет идти митинг в поддержку армии России и мирных жителей Донбасса.
Соответствующие опознавательные знаки будут размещены работниками.
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