ЗАМАНА - В Махачкале по улице Ирчи Казака будет приостановлено движение автомобилей

В Махачкале по улице Ирчи Казака будет приостановлено движение автомобилей

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17 мая, 2022. Вторник 01:06
В Махачкале по улице Ирчи Казака будет приостановлено движение автомобилей

Сегодня, 17 мая, в течение часа будет приостановлено движение машин по улице Ирчи Казака: от улицы Яракского и до улицы Дахадаева.  

В Махачкале по улице Ирчи Казака будет приостановлено движение автомобилей
Общество

С 15:00 до 16:00 часов на указанном участке дороги будет идти митинг в поддержку армии России и мирных жителей Донбасса.

Соответствующие опознавательные знаки будут размещены работниками.

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