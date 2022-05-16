ЗАМАНА - Около 70 000 пассажиров принял аэропорт Махачкалы за майские праздники

Около 70 000 пассажиров принял аэропорт Махачкалы за майские праздники

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16 мая, 2022. Понедельник 16:37
Около 70 000 пассажиров принял аэропорт Махачкалы за майские праздники

За минувшие майские праздничные выходные пассажиропоток в аэропорту Махачкалы составил около 70 000 человек, информирует начальник Минтранса региона Джамбулат Салавов на прошедшем 16 мая собрании оперативного штаба по развитию экономики.

Около 70 000 пассажиров принял аэропорт Махачкалы за майские праздники
Общество

Салавов озвучил, что текущий показатель численности пассажиров на 17 процентов выше по сравнению с таким же периодом 2021 года. В общем по итогам первого квартала в аэропорту обслужено 442 000 человек, что на 12% больше аналогичного отрезка времени прошлого года.

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