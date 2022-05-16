Салавов озвучил, что текущий показатель численности пассажиров на 17 процентов выше по сравнению с таким же периодом 2021 года. В общем по итогам первого квартала в аэропорту обслужено 442 000 человек, что на 12% больше аналогичного отрезка времени прошлого года.
Около 70 000 пассажиров принял аэропорт Махачкалы за майские праздники
- Автор Дарья
- 16 мая, 2022. Понедельник 16:37
За минувшие майские праздничные выходные пассажиропоток в аэропорту Махачкалы составил около 70 000 человек, информирует начальник Минтранса региона Джамбулат Салавов на прошедшем 16 мая собрании оперативного штаба по развитию экономики.
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