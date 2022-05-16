ЗАМАНА - Дагестанская «Интербригада» приняла участие в акции «Посылка солдату»

Дагестанская «Интербригада» приняла участие в акции «Посылка солдату»

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16 мая, 2022. Понедельник 16:25
Дагестанская «Интербригада» приняла участие в акции «Посылка солдату»

Представители Дагестанской региональной общественной организации «Народное ополчение 1999 года «Интербригада» обратились к депутату Государственной Думы РФ  Джамаладину Гасанову с просьбой оказать  содействие в реализации их  инициативы, связанной с оказанием помощи военнослужащим, участвующим в специальной военной операции.

Дагестанская «Интербригада» приняла участие в акции «Посылка солдату»
Общество

«Дагестанская региональная общественная организация «Народное ополчение 1999 года « Интербригада» одна из первых в республике откликнулась на оказание гуманитарной помощи жителям Донбасса, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, связанной с проведением специальной военной операции. Однако наши благие намерения  ограничиваются нехваткой материальных средств. В связи с этим, просим Вас внести посильный вклад в общенародное дело по оказанию конкретной помощи, как участникам спецоперации, так и простым  жителям Донбасса. Все мы переживаем за наших ребят, за наших Zащитников, желаем им с честью выполнить поставленные задачи и невредимыми вернуться домой…», - говорится в письме организаторов данной акции отправленного  Гасанову Д.Н.

А уже 14 мая, помощники  депутата Джамаладина Гасанова  совместно с «Интербригадой» и представителями различных  общественных организаций республики приняли участие в отправке груза «Посылка солдату», который будет доставлен уже в ближайшие дни по месту назначения.

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