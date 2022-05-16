ЗАМАНА - Прием заявок на конкурс «Навигаторы детства 2.0» продлен до 1 июня

Прием заявок на конкурс «Навигаторы детства 2.0» продлен до 1 июня

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16 мая, 2022. Понедельник 15:44
Прием заявок на конкурс «Навигаторы детства 2.0» продлен до 1 июня

Срок приема заявок на конкурс «Навигаторы детства 2.0» продлили до 1 июня.

Прием заявок на конкурс «Навигаторы детства 2.0» продлен до 1 июня
Общество

«К участию приглашаются все те, кому хочется попробовать себя в роли советника руководителя по воспитанию и работе с детскими объединениями. На данный момент такие специалисты работают в школах, а с текущего года должность появится также в колледжах и техникумах», — проинформировала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Стоит заметить, что конкурс проходит в рамках реализации проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».  Для участия нужно пройти регистрацию и заполнить анкету участника на сайте Корпоративного университета Российского движения школьников.

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