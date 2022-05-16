Прием заявок на конкурс «Навигаторы детства 2.0» продлен до 1 июня

«К участию приглашаются все те, кому хочется попробовать себя в роли советника руководителя по воспитанию и работе с детскими объединениями. На данный момент такие специалисты работают в школах, а с текущего года должность появится также в колледжах и техникумах», — проинформировала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

Стоит заметить, что конкурс проходит в рамках реализации проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». Для участия нужно пройти регистрацию и заполнить анкету участника на сайте Корпоративного университета Российского движения школьников.