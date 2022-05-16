ЗАМАНА - Министерство труда РД заключило более 4800 соцконтрактов

Министерство труда РД заключило более 4800 соцконтрактов

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16 мая, 2022. Понедельник 15:19
Министерство труда РД заключило более 4800 соцконтрактов

Вопросы социальной поддержки россиян обсудили в прямом эфире программы "Объясняем.рф" с руководителем Минтруда Дагестана Абдурахманом Махмудовым.

Министерство труда РД заключило более 4800 соцконтрактов
Общество

В ряде многих мер социальной поддержки Махмудов остановил свое внимание на социальном контракте, который зарекомендовал себя как эффективный инструмент, помогающий жителям обеспечивать для себя постоянный источник дохода. «В общем по Дагестану предусмотрено 6777 контрактов. Дабы охватить всех, ведомством распределены контракты по муниципалитетам с учетом малоимущих россиян. В общей сложности на данный момент уже заключено более 4800 соцконтрактов», — заметил Махмудов.

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