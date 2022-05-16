Министерство труда РД заключило более 4800 соцконтрактов

В ряде многих мер социальной поддержки Махмудов остановил свое внимание на социальном контракте, который зарекомендовал себя как эффективный инструмент, помогающий жителям обеспечивать для себя постоянный источник дохода. «В общем по Дагестану предусмотрено 6777 контрактов. Дабы охватить всех, ведомством распределены контракты по муниципалитетам с учетом малоимущих россиян. В общей сложности на данный момент уже заключено более 4800 соцконтрактов», — заметил Махмудов.