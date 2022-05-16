Велопробег в память о жертвах СПИДа прошел в Дагестане

Памятное мероприятие прошло по инициативе руководства Регионального центра инфекционных болезней и СПИД. Такая акция организуется впервые за 33 года существования Центра СПИД в республике.

Старт велопробегу дала глава Минздрава Дагестана Татьяна Беляева. На брифинге перед началом акции она заметила, что в регионе каждый год регистрируются новые случаи ВИЧ-инфекции, поэтому жители должны знать о мерах профилактики этой болезни. «На данный момент на учете в Региональном центре инфекционных болезней, профилактики и борьбы со СПИДом пребывает 51 ребёнок с ВИЧ-инфекцией, 47 из них получают антиретровирусную терапию - у 80 процентов этих детей минимальная вирусная нагрузка, это значит, что они почти здоровы» - проинформировала главный врач РЦИБ и СПИД Равганият Магомедова.

