ЗАМАНА - Велопробег в память о жертвах СПИДа прошел в Дагестане

Велопробег в память о жертвах СПИДа прошел в Дагестане

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16 мая, 2022. Понедельник 14:47
Велопробег в память о жертвах СПИДа прошел в Дагестане

Во Всемирный день памяти жертв СПИДа, который традиционно отмечается в третье воскресенье мая, прошел велопробег Махачкала-Каспийск.

Велопробег в память о жертвах СПИДа прошел в Дагестане
Общество

Памятное мероприятие прошло по инициативе руководства Регионального центра инфекционных болезней и СПИД. Такая акция организуется впервые за 33 года существования Центра СПИД в республике.

Старт велопробегу дала глава Минздрава Дагестана Татьяна Беляева. На брифинге перед началом акции она заметила, что в регионе каждый год регистрируются новые случаи ВИЧ-инфекции, поэтому жители должны знать о мерах профилактики этой болезни. «На данный момент на учете в Региональном центре инфекционных болезней, профилактики и борьбы со СПИДом пребывает 51 ребёнок с ВИЧ-инфекцией, 47 из них получают антиретровирусную терапию - у 80 процентов этих детей минимальная вирусная нагрузка, это значит, что они почти здоровы» - проинформировала главный врач РЦИБ и СПИД Равганият Магомедова.

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