ЗАМАНА - Идет приём документов для участия в программе «Земский учитель»

Идет приём документов для участия в программе «Земский учитель»

Автор
16 мая, 2022. Понедельник 11:44
Идет приём документов для участия в программе «Земский учитель»

Для участия в программе нужно ознакомиться с указом Правительства РД от 29 августа 2020 года №185, в котором указано, что принять участие в проекте «Земский учитель» может как молодой человек, так и опытный педагог не старше 55 лет, имеющий диплом о высшем педагогическом образовании.

Идет приём документов для участия в программе «Земский учитель»
Общество

Претендующий берет на себя обязательство отработать в школе не менее 5 лет. Необходимо пройти регистрацию на сайте, выбрать подходящее учебное заведение и отправить заявку. В текущем году создано 93 вакансии. К участию в программе не допускаются педагоги, в заявках которых место планируемого переезда будет соответствовать району, где тот работает учителем с сентября прошлого года по настоящее время, а также в любом селе и в малых городах региона. Подача заявок в ГБУ ДПО РД «Дагестанский институт развития образования» открыта до 31 мая.

Прочитано 28 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top