Идет приём документов для участия в программе «Земский учитель»

Для участия в программе нужно ознакомиться с указом Правительства РД от 29 августа 2020 года №185, в котором указано, что принять участие в проекте «Земский учитель» может как молодой человек, так и опытный педагог не старше 55 лет, имеющий диплом о высшем педагогическом образовании.

Претендующий берет на себя обязательство отработать в школе не менее 5 лет. Необходимо пройти регистрацию на сайте, выбрать подходящее учебное заведение и отправить заявку. В текущем году создано 93 вакансии. К участию в программе не допускаются педагоги, в заявках которых место планируемого переезда будет соответствовать району, где тот работает учителем с сентября прошлого года по настоящее время, а также в любом селе и в малых городах региона. Подача заявок в ГБУ ДПО РД «Дагестанский институт развития образования» открыта до 31 мая.