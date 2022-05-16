Руководитель ЦУР Дагестана с рабочим визитом посетил город Кизилюрт

С начала текущего года «Инцидент Менеджмент» зарегистрировал 110 заявок, больше трети которых связаны благоустройством, проблемами с уличным освещением и покрытием дорог.



Уточняют, что ремонтные работы на некоторых участках дорог уже начались, на остальных – запланированы на 2023 год. Они обсудили также и тему отлова бродячих собак.



Малик Патахов сообщил, что контракт на отлов и стерилизацию животных согласован, но некоторым осложнением стало снижение доступности усыпляющего препарата, которое применяется для отлова. Несмотря на это, в Кизилюрте уже был осуществлён рейд по поимке собак, который будет продолжаться.