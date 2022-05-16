Финалистом Международного научного конкурса стал школьник из Дербентского района

Новый этап мероприятия - тяжелый и важный, участникам необходимо подготовить и защитить собственные проекты в рамках той профессии, которую они желали бы получить, проходя обучение в РосНОУ. "Для меня участие в финале, это больше, чем конкурс, так как даст мне возможность получить высшее образование в РосНОУ и я смогу определиться с будущей карьерой. Для меня участие в этом мероприятии – это вдохновение, шанс зарядиться новыми творческими идеями", — рассказал подросток. Заключительный этап конкурса, в котором поучаствуют 12 ребят со своими проектами, запланирован на 1 июня текущего года в РосНОУ.