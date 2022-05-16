Вручение прошло вчера, 15 мая, в ДГУ.
Ильман Алипулатов – государственный и общественно-политический деятель, депутат НС региона, заместитель начальника Комитета по национальной политике, вопросам общественных и религиозных объединений и межпарламентским связям.
Ильман Алипулатов награжден орденом Ломоносова
- Автор Дарья
- 16 мая, 2022. Понедельник 08:11
Депутата Народного Собрания РД Ильмана Алипулатова наградили орденом Ломоносова за заслуги и значительный личный вклад в развитие российской науки и образования.
Вручение прошло вчера, 15 мая, в ДГУ.
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