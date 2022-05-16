На берегу реки Аварское Койсу Ирганайского водохранилища волонтеры собрали 22 КамАЗа (более 264 кубов) отходов с помощью технологии раздельного сбора. В общем объеме мусора было убрано 11,5 процента стекла, 57,5 процента пластика, 7 процентов металла и 24 процента бытового мусора. В акции принимало участие более 3000 добровольцев, очистивших 8 км прибрежной территории.
Экологическая акция «Вода России» прошла в Дагестане
- Автор Дарья
- 16 мая, 2022. Понедельник 01:46
В Унцукульском районе провели Всероссийскую добровольческую экологическую акцию по уборке берегов «Вода России» в рамках нацпроекта «Экология», информирует пресс-служба министерства природы Дагестана.
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