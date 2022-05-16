ЗАМАНА - Экологическая акция «Вода России» прошла в Дагестане

Экологическая акция «Вода России» прошла в Дагестане

Автор
16 мая, 2022. Понедельник 01:46
Экологическая акция «Вода России» прошла в Дагестане Экологическая акция «Вода России» прошла в Дагестане

В Унцукульском районе провели Всероссийскую добровольческую экологическую акцию по уборке берегов «Вода России» в рамках нацпроекта «Экология», информирует пресс-служба министерства природы Дагестана. 

Экологическая акция «Вода России» прошла в Дагестане
Общество

На берегу реки Аварское Койсу Ирганайского водохранилища волонтеры собрали 22 КамАЗа (более 264 кубов) отходов с помощью технологии раздельного сбора. В общем объеме мусора было убрано 11,5 процента стекла, 57,5 процента пластика, 7 процентов металла и 24 процента бытового мусора. В акции принимало участие более 3000 добровольцев, очистивших 8 км прибрежной территории.

Прочитано 9 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top