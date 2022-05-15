ЗАМАНА - Дни Дагестана проходят в Ярославской области в рамках Года культурного наследия народов России

Дни Дагестана проходят в Ярославской области в рамках Года культурного наследия народов России

Автор
15 мая, 2022. Воскресенье 22:37
Дни Дагестана проходят в Ярославской области в рамках Года культурного наследия народов России

С 13 по 14 мая текущего года в городе Ярославле проходят Дни Дагестана в Ярославской области в рамках Года культурного наследия народов России.

Дни Дагестана проходят в Ярославской области в рамках Года культурного наследия народов России
Общество

В мероприятиях участвуют представители из Дагестана во главе со статс-секретарем-заместителем руководителя Миннаца региона Арсеном Махмудовым.

В правительстве Ярославской области прошла встреча заместителя губернатора Андрея Колядина с Арсеном Махмудовым. Так, Арсен Махмудов передал приветственные слова от руководства региона. Была озвучена положительная динамика торгово-экономических, и культурно-просветительских связей между субъектами.

Они обсудили ход и последующие перспективы реализации договора между правительством Ярославской области и Дагестаном о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, подписанного руководителями регионов летом минувшего года на XXIV Петербургском международном экономическом форуме. 

Прочитано 13 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top