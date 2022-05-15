Дни Дагестана проходят в Ярославской области в рамках Года культурного наследия народов России

С 13 по 14 мая текущего года в городе Ярославле проходят Дни Дагестана в Ярославской области в рамках Года культурного наследия народов России.

В мероприятиях участвуют представители из Дагестана во главе со статс-секретарем-заместителем руководителя Миннаца региона Арсеном Махмудовым.

В правительстве Ярославской области прошла встреча заместителя губернатора Андрея Колядина с Арсеном Махмудовым. Так, Арсен Махмудов передал приветственные слова от руководства региона. Была озвучена положительная динамика торгово-экономических, и культурно-просветительских связей между субъектами.

Они обсудили ход и последующие перспективы реализации договора между правительством Ярославской области и Дагестаном о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, подписанного руководителями регионов летом минувшего года на XXIV Петербургском международном экономическом форуме.