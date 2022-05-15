Военный завод Кизляра наращивает выпуск гражданской продукции

«Мы собираемся использовать возможности, которые существуют в рамках объявленного правительством России курса на импортозамещения. План по росту доли гражданской продукции даст возможность использовать новые технологии, выйти на новые рынки сбыта. Наша компания уже долгое время занимается освоением более 100 наименований гражданской продукции, а потому мы были ориентированы на долгосрочное планирование. И если в прошлом году гражданская продукция у нас составляла 12 процентов от общего объема производства, то уже в текущем году она у нас вырастет как минимум на 60%, а то и на 80%. Существуют определенные проблемы, но мы всегда найдем и способы их решения», — отметил Ахматов.