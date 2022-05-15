Сергей Меликов призвал дагестанцев активно участвовать в онлайн-голосовании за объекты для благоустройства городов

В своем телеграм-канале руководитель региона призвал всех жителей принять участие в голосовании. Он объяснил правила онлайн-голосования и цель, для которой оно проводится. До 30 мая необходимо сделать следующее: - зайти на портал https://05.gorodsreda.ru/;

- выбрать муниципалитет;

- зарегистрироваться через «Госуслуги»;

- выбрать город, общественную территорию и дизайн‑проект благоустройства; Меликов отметил, что следит за результатами голосования. По Махачкале, например, с большим отрывом лидирует пляж «Берёзка», благоустройство которого выбрали почти 6000 дагестанцев.



