В своем телеграм-канале руководитель региона призвал всех жителей принять участие в голосовании. Он объяснил правила онлайн-голосования и цель, для которой оно проводится.
До 30 мая необходимо сделать следующее:
- зайти на портал https://05.gorodsreda.ru/;
- выбрать муниципалитет;
- зарегистрироваться через «Госуслуги»;
- выбрать город, общественную территорию и дизайн‑проект благоустройства; Меликов отметил, что следит за результатами голосования. По Махачкале, например, с большим отрывом лидирует пляж «Берёзка», благоустройство которого выбрали почти 6000 дагестанцев.
Сергей Меликов призвал дагестанцев активно участвовать в онлайн-голосовании за объекты для благоустройства городов
- Автор Дарья
- 15 мая, 2022. Воскресенье 10:19
Сергей Меликов призвал жителей Дагестана активнее участвовать в онлайн-голосовании за объекты для благоустройства городов.
В своем телеграм-канале руководитель региона призвал всех жителей принять участие в голосовании. Он объяснил правила онлайн-голосования и цель, для которой оно проводится.
До 30 мая необходимо сделать следующее:
- зайти на портал https://05.gorodsreda.ru/;
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