ЗАМАНА - Мост и пещера: в экотуркомплексе у Сулакского каньона открывают новые локации

Мост и пещера: в экотуркомплексе у Сулакского каньона открывают новые локации

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15 мая, 2022. Воскресенье 01:42
Мост и пещера: в экотуркомплексе у Сулакского каньона открывают новые локации
Премьер-министр РД Абдулмуслим Абдулмуслимов в пятницу, 13 мая, ознакомился с процессом реализации инвестпроекта, который реализуется у одной из самых популярных у туристов природных достопримечательностей региона - Сулакского каньона.
Мост и пещера: в экотуркомплексе у Сулакского каньона открывают новые локации
Общество

Премьер, руководители Казбековского и Кизилюртовского районов, лидеры профильных министерств и ведомств обсудили вопросы возведения моста через реку Сулак, состояния дорог и обеспечения водоснабжением близлежащих территорий. Профильные министерства и ведомства приняли соответствующие задачи по решению данных целей. Подробнее можно прочитать на сайте Правительства РД.

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