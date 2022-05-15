Премьер, руководители Казбековского и Кизилюртовского районов, лидеры профильных министерств и ведомств обсудили вопросы возведения моста через реку Сулак, состояния дорог и обеспечения водоснабжением близлежащих территорий. Профильные министерства и ведомства приняли соответствующие задачи по решению данных целей. Подробнее можно прочитать на сайте Правительства РД.
Мост и пещера: в экотуркомплексе у Сулакского каньона открывают новые локации
- Автор Дарья
- 15 мая, 2022. Воскресенье 01:42
Премьер-министр РД Абдулмуслим Абдулмуслимов в пятницу, 13 мая, ознакомился с процессом реализации инвестпроекта, который реализуется у одной из самых популярных у туристов природных достопримечательностей региона - Сулакского каньона.
Последнее от Дарья
- Профильный класс Росгвардии открыли на базе школы-интерната Махачкалы
- Абдулмуслим Абдулмуслимов ознакомился с состоянием центральной больницы в Казбековском районе
- Премьер-министр РД поручил ускорить строительство водовода для водоснабжения 25 000 жителей Казбековского района
- В Дагестане приняли более 2000 заявок на социальную газификацию
- В Махачкале прошёл республиканский гала-концерт молодёжного фестиваля «Студенческая весна–2022»