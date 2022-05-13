Республиканский фестиваль педагогических идей и образовательных технологий прошёл в Дагестане

Региональный фестиваль педагогических идей и образовательных технологий «Современное образование: опыт, инновации, перспективы» прошёл на площадке Школы № 61 г. Махачкалы. В нем участвовали учителя и руководители образовательных организаций.

Региональный фестиваль педагогических идей и образовательных технологий «Современное образование: опыт, инновации, перспективы» прошёл на площадке Школы № 61 г. Махачкалы. В нем участвовали учителя и руководители образовательных организаций.