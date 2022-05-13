«Данное мероприятие позволит нам понять, как улучшить образование, сделать его доступнее, дабы наши дети могли применять полученные навыки в своей последующей жизни и работать во благо не только региона, но и всей страны. Нужно работать так, чтобы у детей была правильная профессиональная направленность», – отметила руководитель Комитета по образованию и науке НС РД Елена Павлюченко.
Республиканский фестиваль педагогических идей и образовательных технологий прошёл в Дагестане
- Автор Дарья
- 13 мая, 2022. Пятница 16:14
Региональный фестиваль педагогических идей и образовательных технологий «Современное образование: опыт, инновации, перспективы» прошёл на площадке Школы № 61 г. Махачкалы. В нем участвовали учителя и руководители образовательных организаций.
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