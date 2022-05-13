ЗАМАНА - Новая школа на 420 детей откроется в 2022 году в селе Ленинаул Казбековского района

Новая школа на 420 детей откроется в 2022 году в селе Ленинаул Казбековского района

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13 мая, 2022. Пятница 11:50
Новая школа на 420 детей откроется в 2022 году в селе Ленинаул Казбековского района
Премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов посетил сегодня, 13 мая, Казбековский район.
Новая школа на 420 детей откроется в 2022 году в селе Ленинаул Казбековского района
Общество

Сначала он посетил строящуюся школу на 420 детей в селе Ленинаул. Объект возводится в рамках Региональной инвестиционной программы, ее открытие пройдет уже в этом году.

Как объяснил руководитель района Гаджимурад Мусаев, на данный момент остается освоить 40 млн рублей. Эти средства будут использованы для покупки необходимого школьного оборудования.

«На 90% работа уже завершилась. Учебное заведение рассчитано на 420 детей, так как село растет, как вы видите. Думаю, мы закончим все работы в срок», — отметил Мусаев. Подробнее можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.

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