Сначала он посетил строящуюся школу на 420 детей в селе Ленинаул. Объект возводится в рамках Региональной инвестиционной программы, ее открытие пройдет уже в этом году.

Как объяснил руководитель района Гаджимурад Мусаев, на данный момент остается освоить 40 млн рублей. Эти средства будут использованы для покупки необходимого школьного оборудования.

«На 90% работа уже завершилась. Учебное заведение рассчитано на 420 детей, так как село растет, как вы видите. Думаю, мы закончим все работы в срок», — отметил Мусаев. Подробнее можно прочитать на сайте Правительства Дагестана.