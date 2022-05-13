ЗАМАНА - Улица Коркмасова в Махачкале получила 10 модернизированных по программе капремонта домов

Улица Коркмасова в Махачкале получила 10 модернизированных по программе капремонта домов

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13 мая, 2022. Пятница 11:32
Улица Коркмасова в Махачкале получила 10 модернизированных по программе капремонта домов Улица Коркмасова в Махачкале получила 10 модернизированных по программе капремонта домов

Большой капитальный ремонт улицы Коркмасова в Махачкале почти завершился. На данный момент ее украшают 10 многоквартирных домов, которые максимально изменены, будучи включенными в краткосрочный план программы капремонта на прошлый год.

Улица Коркмасова в Махачкале получила 10 модернизированных по программе капремонта домов
Общество

Стоит заметить, что в общем в 2021 году только в Махачкале программой было охвачено 77 домов. Начальник Фонда капремонта региона Магомед Алиев посетил строительные площадки и самостоятельно оценил весь объем осуществленных работ. Дома получили не только новые крыши, но и полностью модернизированные и отремонтированные фасады. Жильцы домов, изъявившие желание также поговорить с руководством фонда, заметили, что с проведением капитального ремонта и полномасштабного обновления улицы жить в домах стало в намного удобнее.

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