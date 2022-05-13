Стоит заметить, что в общем в 2021 году только в Махачкале программой было охвачено 77 домов. Начальник Фонда капремонта региона Магомед Алиев посетил строительные площадки и самостоятельно оценил весь объем осуществленных работ.
Дома получили не только новые крыши, но и полностью модернизированные и отремонтированные фасады. Жильцы домов, изъявившие желание также поговорить с руководством фонда, заметили, что с проведением капитального ремонта и полномасштабного обновления улицы жить в домах стало в намного удобнее.
Улица Коркмасова в Махачкале получила 10 модернизированных по программе капремонта домов
- Автор Дарья
- 13 мая, 2022. Пятница 11:32
Большой капитальный ремонт улицы Коркмасова в Махачкале почти завершился. На данный момент ее украшают 10 многоквартирных домов, которые максимально изменены, будучи включенными в краткосрочный план программы капремонта на прошлый год.
Стоит заметить, что в общем в 2021 году только в Махачкале программой было охвачено 77 домов. Начальник Фонда капремонта региона Магомед Алиев посетил строительные площадки и самостоятельно оценил весь объем осуществленных работ.
Дома получили не только новые крыши, но и полностью модернизированные и отремонтированные фасады. Жильцы домов, изъявившие желание также поговорить с руководством фонда, заметили, что с проведением капитального ремонта и полномасштабного обновления улицы жить в домах стало в намного удобнее.
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