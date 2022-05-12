ЗАМАНА - Алексей Гасанов провел совещание по проблемным вопросам, выявленным ЦУРом

Алексей Гасанов провел совещание по проблемным вопросам, выявленным ЦУРом

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12 мая, 2022. Четверг 16:31
Алексей Гасанов провел совещание по проблемным вопросам, выявленным ЦУРом

Вчера, 11 мая, начальник Администрации Главы и Правительства Дагестана Алексей Гасанов провел собрание, на котором они обсудили проблемы, зарегистрированные Центром управления регионом за период с 13 апреля по 10 мая текущего года.

Алексей Гасанов провел совещание по проблемным вопросам, выявленным ЦУРом
Общество

Основное внимание было уделено формированию комфортных условий для жителей и туристов, особенно в летний сезон.

«На данный момент Дагестан является одним из самых популярных для посещения российских субъектов. Думаю, туристов у нас будет много, и все понимают, что крайне важно обеспечить надлежащие условия для их безопасного и комфортного пребывания в регионе, начиная от самых простых, санитарно-бытовых. Впрочем, и сами жители региона вправе рассчитывать на достойный отдых для себя и своих родных», – отметил Гасанов. Подробнее можно прочитать на сайте Главы Дагестана.

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