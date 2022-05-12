Основное внимание было уделено формированию комфортных условий для жителей и туристов, особенно в летний сезон.
«На данный момент Дагестан является одним из самых популярных для посещения российских субъектов. Думаю, туристов у нас будет много, и все понимают, что крайне важно обеспечить надлежащие условия для их безопасного и комфортного пребывания в регионе, начиная от самых простых, санитарно-бытовых. Впрочем, и сами жители региона вправе рассчитывать на достойный отдых для себя и своих родных», – отметил Гасанов. Подробнее можно прочитать на сайте Главы Дагестана.