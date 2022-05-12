В Махачкале в рамках Года культурного наследия народов России состоится XIX Республиканский фестиваль семейного художественного творчества

Начало праздника в 12.00 на площадке перед Аварским театром. Семейное художественное творчество является в Дагестане одним из важнейших средств сохранения традиционной культуры народов Дагестана, приобщения детей и молодежи к национальной культуре и народному творчеству. Сегодня в республике насчитывается более 100 семейных ансамблей.

В целях популяризации их творчества Министерством культуры РД, Республиканским домом народного творчества проводятся праздники семейного творчества, смотры семейных ансамблей. Самым масштабным проектом Дагестана является Республиканский фестиваль семейного творчества «Семья Дагестана», который традиционно проходит 15 мая, в Международный День семьи. Проведение фестиваля «Семья Дагестана» способствует укреплению роли и повышение статуса семьи в социально-культурном общественном пространстве, поддержке и развитию традиций семейного художественного творчества, усилению его воспитательного значения; приобщению подрастающего поколения к национальной культуре; патриотическому воспитанию населения. Участниками фестиваля станут семейные ансамбли из Казбековского, Левашинского, Новолакского, Сергокалинского, Тарумовского, Хасавюртовского, Кулинского, Лакского, Левашинского, Акушинского, Ахвахского, Унцукульского, Цунтинского, Чародинского, Шамильского, Магарамкентского, Ахтынского, Агульского, Докузпаринского, Кайтагского, Табасаранского, Хивского районов.