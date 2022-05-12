Экипаж ракетного корабля «Дагестан» КФл выйдет в море на боевое дежурство

Сотрудники ракетного корабля «Дагестан» Каспийской флотилии (КФл) в рамках плановых учений выйдут в море для несения боевого дежурства, информирует пресс-служба Южного военного округа.

По сведениям ведомства, военнослужащие осуществят контроль ситуации в районе ответственности, подводно-диверсионную оборону корабля во время стоянки на незащищенном рейде, а также боевые стрельбы по целям, которые имитируют средства воздушного нападения противника.

«Боевые расчеты корабля КФл используют навыки радиоэлектронной борьбы для постановки ложных целей, а также осуществят маневры при отражении ударов управляемым оружием условного противника. Главный упор будет идти на совершенствование тактики ведения морского боя с отрядами вражеских кораблей», – уточняет ЮВО.