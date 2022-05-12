По сведениям ведомства, военнослужащие осуществят контроль ситуации в районе ответственности, подводно-диверсионную оборону корабля во время стоянки на незащищенном рейде, а также боевые стрельбы по целям, которые имитируют средства воздушного нападения противника.
«Боевые расчеты корабля КФл используют навыки радиоэлектронной борьбы для постановки ложных целей, а также осуществят маневры при отражении ударов управляемым оружием условного противника. Главный упор будет идти на совершенствование тактики ведения морского боя с отрядами вражеских кораблей», – уточняет ЮВО.