ЗАМАНА - Экипаж ракетного корабля «Дагестан» КФл выйдет в море на боевое дежурство

Экипаж ракетного корабля «Дагестан» КФл выйдет в море на боевое дежурство

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12 мая, 2022. Четверг 14:12
Экипаж ракетного корабля «Дагестан» КФл выйдет в море на боевое дежурство

Сотрудники ракетного корабля «Дагестан» Каспийской флотилии (КФл) в рамках плановых учений выйдут в море для несения боевого дежурства, информирует пресс-служба Южного военного округа.

Экипаж ракетного корабля «Дагестан» КФл выйдет в море на боевое дежурство
Общество

По сведениям ведомства, военнослужащие осуществят контроль ситуации в районе ответственности, подводно-диверсионную оборону корабля во время стоянки на незащищенном рейде, а также боевые стрельбы по целям, которые имитируют средства воздушного нападения противника.

«Боевые расчеты корабля КФл используют навыки радиоэлектронной борьбы для постановки ложных целей, а также осуществят маневры при отражении ударов управляемым оружием условного противника. Главный упор будет идти на совершенствование тактики ведения морского боя с отрядами вражеских кораблей», – уточняет ЮВО.

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