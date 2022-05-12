IX Международный межрелигиозный молодёжный форум пройдёт в Дагестане

С 17 мая по 23 мая текущего года на площадке Детского оздоровительного лагеря «Огонёк» (Кайтагский район, с. Родниковый) будет идти IX Международный межрелигиозный молодёжный форум, который организуется Министерством по национальной политике и делам религий региона, ДГИ, Муфтиятом РД, Махачкалинской епархией РПЦ и ЦРО иудейскими общинами.

Мероприятие ориентировано на объединение усилий органов власти и традиционных религий в профилактике и противодействии распространению идеологии терроризма среди юного поколения.

Форум преследует цели предоставления молодёжи условий совместного интеллектуального, творческого и спортивного досуга.

В мероприятии поучаствуют известные государственные и общественные деятели, представители научной интеллигенции и экспертного сообщества, богословы, которые занимаются вопросами профилактики идеологии терроризма и экстремизма, как из субъектов страны, так и из зарубежных стран.