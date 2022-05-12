ЗАМАНА - Магомедсултан Абдуралимов рассказал о вопросах, волнующих жителей региона

Магомедсултан Абдуралимов рассказал о вопросах, волнующих жителей региона

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12 мая, 2022. Четверг 11:14
Магомедсултан Абдуралимов рассказал о вопросах, волнующих жителей региона

Глава ЦУРа по Дагестану Магомедсултан Абдуралимов рассказал про проблемы, которые волнуют жителей субъекта, об этом информирует телеграм-канал Администрации Главы РД.

Магомедсултан Абдуралимов рассказал о вопросах, волнующих жителей региона
Общество

Как он заявил, важными остаются вопросы качества предоставления коммунальных услуг: жителей региона беспокоили проблемы с подачей холодной воды и частые отключения электричества. Также зафиксированы проблемы экологии, ремонта автодорог и нелегального строительства.

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