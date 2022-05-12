Стартует Всероссийское голосование за объекты благоустройства в Дагестане

Министерство строительства Дагестана информирует о том, что на выбор представлены 72 общественных пространства для их благоустройства в следующем году.

Отдать свой голос можно до 30 мая на странице с использованием сайта «Госуслуги. Решаем вместе», а также на виджетах общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе» на портале вашего муниципалитета. Можно это сделать и через приложение добровольцев, которые будут сопровождать голосование в общественных местах всех муниципалитетов-участников. Сделать свой выбор могут те россияне, которым уже исполнилось 14 лет.