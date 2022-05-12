ЗАМАНА - Стартует Всероссийское голосование за объекты благоустройства в Дагестане

Стартует Всероссийское голосование за объекты благоустройства в Дагестане

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12 мая, 2022. Четверг 10:46
Стартует Всероссийское голосование за объекты благоустройства в Дагестане

Министерство строительства Дагестана информирует о том, что на выбор представлены 72 общественных пространства для их благоустройства в следующем году.

Стартует Всероссийское голосование за объекты благоустройства в Дагестане
Общество

Отдать свой голос можно до 30 мая на странице с использованием сайта «Госуслуги. Решаем вместе», а также на виджетах общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе» на портале вашего муниципалитета. Можно это сделать и через приложение добровольцев, которые будут сопровождать голосование в общественных местах всех муниципалитетов-участников. Сделать свой выбор могут те россияне, которым уже исполнилось 14 лет.

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