Эколого-просветительская акция «Водная аллея» пройдет в Махачкале

Махачкалинцы и гости города приглашаются на эколого-просветительскую акцию «Водная аллея», которая впервые пройдет на Кавказе, информирует пресс-служба Росводресурсов.

«Росводресурсы при помощи министерства природы РФ открывают первую в регионе “Водную аллею”. Эколого-просветительская акция начнется сегодня, 12 мая, в Махачкале на площадке перед Аварским театром имени Гамзата Цадасы на Родопском бульваре в 14:00 ч. Участников мероприятия ждут каждый день с 12:00 до 22:00 часов до 16 мая.