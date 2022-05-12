«Росводресурсы при помощи министерства природы РФ открывают первую в регионе “Водную аллею”. Эколого-просветительская акция начнется сегодня, 12 мая, в Махачкале на площадке перед Аварским театром имени Гамзата Цадасы на Родопском бульваре в 14:00 ч. Участников мероприятия ждут каждый день с 12:00 до 22:00 часов до 16 мая.
Эколого-просветительская акция «Водная аллея» пройдет в Махачкале
- Автор Дарья
- 12 мая, 2022. Четверг 09:14
Махачкалинцы и гости города приглашаются на эколого-просветительскую акцию «Водная аллея», которая впервые пройдет на Кавказе, информирует пресс-служба Росводресурсов.
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