Более 100 отечественных альпинистов стали участниками альпиниады «Бессмертный полк» в Дагестане

«Эти соревнования, начавшиеся в конце апреля, осуществляются Минспорта региона как открытый чемпионат республики по альпинизму. Так как мероприятие проходит в период празднования Дня Победы, мы решили посвятить его этой важной дате. В текущем году в нашей альпиниаде поучаствовало рекордное число человек – до 120. Например, в 2021 году в регион прибыли до 30 альпинистов из разных субъектов страны», — уточнил источник агентства.