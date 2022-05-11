ЗАМАНА - Более 100 отечественных альпинистов стали участниками альпиниады «Бессмертный полк» в Дагестане

Более 100 отечественных альпинистов стали участниками альпиниады «Бессмертный полк» в Дагестане

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11 мая, 2022. Среда 15:24
Более 100 отечественных альпинистов стали участниками альпиниады «Бессмертный полк» в Дагестане

На горе Ярыдаг в Докузпаринском районе почти завершились восхождения отечественных альпинистов в рамках ежегодной альпиниады «Бессмертный полк», информирует РИА "Дагестан", ссылаясь на главу Федерации альпинизма региона Петра Леонова. 

Более 100 отечественных альпинистов стали участниками альпиниады «Бессмертный полк» в Дагестане
Общество

«Эти соревнования, начавшиеся в конце апреля, осуществляются Минспорта региона как открытый чемпионат республики по альпинизму. Так как мероприятие проходит в период празднования Дня Победы, мы решили посвятить его этой важной дате. В текущем году в нашей альпиниаде поучаствовало рекордное число человек – до 120. Например, в 2021 году в регион прибыли до 30 альпинистов из разных субъектов страны», — уточнил источник агентства.

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