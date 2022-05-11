«Пока нет информации, как быстро получится восстановить работу RuTube. Но обычно удалить все — крайне тяжело, так как удаление такого числа сведений занимает очень много времени, да и копии сайта всегда есть и у создателей, и на дополнительных серверах», — заявил эксперт.
Разработчик сайта Кремля Геллер заявил, что восстановление RuTube займет одну-две недели
- Автор Дарья
- 11 мая, 2022. Среда 14:03
Главный создатель официального сайта Кремля Артем Геллер обозначил сроки восстановления работы отечественного видеохостинга RuTube, который был подвержен мощной кибератаке. Комментарий эксперта цитирует телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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