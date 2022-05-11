Разработчик сайта Кремля Геллер заявил, что восстановление RuTube займет одну-две недели

«Пока нет информации, как быстро получится восстановить работу RuTube. Но обычно удалить все — крайне тяжело, так как удаление такого числа сведений занимает очень много времени, да и копии сайта всегда есть и у создателей, и на дополнительных серверах», — заявил эксперт.