Обратиться на «горячую линию» можно, если существуют трудности с получением лечения или покупкой препаратов, технических средств реабилитации, а также с проездом до места лечения и проживанием в период его проведения. Контакты «горячей линии»: 8-800-303-30-30 (по будням – с 6:00 до 18:00 ч.). С подробными сведениями можно ознакомиться на сайте линии.
«Горячая линия» для родителей тяжелобольных детей заработала в Дагестане
- Автор Дарья
- 11 мая, 2022. Среда 13:47
В Дагестане стартовала работа “горячей линии” «Верное направление» для родителей тяжелобольных детей, не способных получить или оплатить нужное лечение для ребенка, информирует пресс-служба министерства здравоохранения региона.
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