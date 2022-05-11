«Горячая линия» для родителей тяжелобольных детей заработала в Дагестане

Обратиться на «горячую линию» можно, если существуют трудности с получением лечения или покупкой препаратов, технических средств реабилитации, а также с проездом до места лечения и проживанием в период его проведения. Контакты «горячей линии»: 8-800-303-30-30 (по будням – с 6:00 до 18:00 ч.). С подробными сведениями можно ознакомиться на сайте линии.