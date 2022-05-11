«На 5 лет позже» Пенсионный фонд Дагестана напоминает

Неофициально работающие граждане имеют право самостоятельно перечислять страховые взносы в Пенсионный фонд. Для этого нужно обратиться с заявлением в территориальный орган ПФР для добровольного вступления в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию – напоминают в Пенсионном фонде Дагестана.

«В наше время часто встречаются те, кто работает на себя: репетиторы, домашние кондитеры, фотографы, ведущие праздников и другие. Стаж и пенсионные коэффициенты у этой категории граждан не формируются, так как они не платят страховые взносы. В последующем таким гражданам будет назначена социальная пенсия, что на 5 лет позже общепринятого пенсионного возраста», – предупреждают в ведомстве.

Пенсионные коэффициенты и стаж за каждый год начисляются исходя из сумм уплаченных страховых взносов. Минимальный размер добровольных страховых взносов в ПФР в 2022 г. составляет 36 669,60 руб., а максимальный – 293 356,80 руб. Чем выше взносы, тем больше будет пенсионных коэффициентов.

«Занимаясь теневым бизнесом, не осуществляя пенсионные начисления, граждане лишают себя будущей пенсии. Сейчас молодое поколение не до конца понимает всю серьезность этого момента, но неприятность этой ситуации человек почувствует более остро ближе к старости, когда его ровесники с белой зарплатой и пенсионными правами выйдут на пенсию раньше», – резюмировали в Пенсионном фонде Дагестана.

Получить информацию о количестве пенсионных коэффициентов, продолжительности стажа, размере начисленных страховых взносов и многом другом можно с помощью электронного сервиса «Личный кабинет гражданина» на официальном сайте Пенсионного фонда России и в мобильном приложении ПФР.