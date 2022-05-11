ЗАМАНА - 100-летний юбилей встретил герой ВОВ Раджаб Рабаданов

100-летний юбилей встретил герой ВОВ Раджаб Рабаданов

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11 мая, 2022. Среда 08:22
100-летний юбилей встретил герой ВОВ Раджаб Рабаданов

В воскресенье, 8 мая, ветерану Великой Отечественной войны Раджабу Рабадановичу Рабаданову из села Кудагу Дахадаевского района исполнилось 100 лет.

100-летний юбилей встретил герой ВОВ Раджаб Рабаданов
Общество

Поздравить его от имени руководителя Дагестана Сергея Меликова с вековым юбилеем и праздником Победы приехали ректор ДГУ и депутат НС региона Муртазали Рабаданов, руководитель министерства цифрового развития республики Юрий Гамзатов и представители Дахадаевского района.

Ветеран войны встретил гостей прямо у себя дома. Школьники села провели концерт для героя и его посетителей. 

Муртазали Рабаданов и Юрий Гамзатов передали приветственные слова от руководителя РД Сергея Меликова, вручив ценные подарки и денежные поощрения от руководства региона.

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