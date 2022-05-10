Молодые спортсмены возложили цветы памятнику защитникам родины, отдавшим жизнь и пропавшим в годы Великой Отечественной войны.
В июне «Динамо-2007» будет играть в Юношеской футбольной лиге «ЮГ».
Команда «Динамо-2007» из Академии «Динамо» имени Л. И. Яшина в Дагестане в честь Дня Великой Победы почтила память тех, кто храбро защищал отечество на фронте и в тылу во время Великой Отечественной войны.
Молодые спортсмены возложили цветы памятнику защитникам родины, отдавшим жизнь и пропавшим в годы Великой Отечественной войны.
В июне «Динамо-2007» будет играть в Юношеской футбольной лиге «ЮГ».
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