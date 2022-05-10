«Академики» махачкалинского «Динамо» почтили память погибших в годы ВОВ

Команда «Динамо-2007» из Академии «Динамо» имени Л. И. Яшина в Дагестане в честь Дня Великой Победы почтила память тех, кто храбро защищал отечество на фронте и в тылу во время Великой Отечественной войны.