С этого маленького цахурского села на войну отправились 10 человек, 5 из которых так и не вернулись домой.
В открытии памятника участвовали руководители сёл Цахурской долины, военные близлежащей пограничной заставы, ученики школ и гости из соседних сёл. Почетным гостем церемонии стал воин-интернационалист Мухтар Газиев.
Руководитель сельского поселения «Сельсовет “Цахурский”» Вагиф Алиев поблагодарил семью Мамедовых за финансирование проекта. Он также отметил мастера, выполнившего работы по размещению памятника.