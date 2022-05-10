Памятник участникам ВОВ открыли в селе Хиях Рутульского района

В День Победы в селе Хиях Цахурской долины Рутульского района прошло праздничное открытие памятника участникам Великой Отечественной войны.

С этого маленького цахурского села на войну отправились 10 человек, 5 из которых так и не вернулись домой.

В открытии памятника участвовали руководители сёл Цахурской долины, военные близлежащей пограничной заставы, ученики школ и гости из соседних сёл. Почетным гостем церемонии стал воин-интернационалист Мухтар Газиев.

Руководитель сельского поселения «Сельсовет “Цахурский”» Вагиф Алиев поблагодарил семью Мамедовых за финансирование проекта. Он также отметил мастера, выполнившего работы по размещению памятника.