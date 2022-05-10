Заур Аскендеров принял участие в шествии Бессмертного полка

Вчера, 9 мая, в День Победы с участием руководителя Дагестана Сергея Меликова, Председателя Народного Собрания Заура Аскендерова, членов Правительства, лидеров территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, сотрудников общественных организаций, юнармейцев, жителей и гостей города прошло возложение цветов к Вечному огню у памятника Воину-Освободителю, на аллее Героев и на воинском кладбище.