Далее Аскендеров поучаствовал в праздничном военном параде, который проходил в Каспийске.
Завершились мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, шествием Бессмертного полка, среди которых появился и Председатель Народного Собрания.
Вчера, 9 мая, в День Победы с участием руководителя Дагестана Сергея Меликова, Председателя Народного Собрания Заура Аскендерова, членов Правительства, лидеров территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, сотрудников общественных организаций, юнармейцев, жителей и гостей города прошло возложение цветов к Вечному огню у памятника Воину-Освободителю, на аллее Героев и на воинском кладбище.
Далее Аскендеров поучаствовал в праздничном военном параде, который проходил в Каспийске.
Завершились мероприятия, приуроченные ко Дню Победы, шествием Бессмертного полка, среди которых появился и Председатель Народного Собрания.
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..